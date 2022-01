Licia Colò, con Eden torno in campo per il pianeta

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Da sempre paladina dell'ambiente, da oltre trent'anni tra i volti più amati della tv, Licia Colò è tornata in campo per raccontare la madre Terra, ogni sabato sera, con "Eden - Un pianeta da salvare", il programma di La7 che quest'anno festeggia la sua terza stagione, la seconda al tempo del Covid. "La pandemia ci ha segnato un po' tutti", racconta all'ANSA la condutrice, che la domenica pomeriggio è anche su Tv2000 alla guida de "Il mondo insieme". "Ma dopo tanto tempo - dice - non si può più continuare a parlare di stato emergenziale. Il nostro lavoro si è complicato, ma l'entusiasmo è lo stesso. Abbiamo imparato a fare di necessità virtù e quest'anno con Eden ci concentriamo un po' di più sull'Italia.

In fondo, in un momento in cui non si può ancora viaggiare molto è anche un modo per scoprire luoghi vicino casa che magari non conosciamo". Così questa settimana si andrà in Sardegna, a Bosa, antica città regia nel 1700, rinomata per le sue concerie. E poi nel Parco Nazionale del Gran Sasso, 36 chilometri di vette nel cuore dell'Abruzzo, tra borghi come Santo Stefano di Sessanio, abitato d'inverno solo da un centinaio di persone, ma sempre più meta di villeggiatura estiva. Mentre Mr Nat punterà fino in Libano.

I dati dicono che i Paesi guidati da donne sono spesso più attenti al green e tra poco in Italia si sceglierà il nuovo presidente della Repubblica. C'è da auspicare l'arrivo della prima donna al Quirinale? "Non mi importa se il prossimo presidente sarà un uomo o una donna, ma voglio che sia una persona di valore - risponde lei - Certo, se poi fosse anche una donna sarei più contenta, ma non partirei da lì come criterio.

Personalmente non sono neanche per le quote rosa, anche se capisco che per smuovere certe situazioni incancrenite qualche stratagemma bisogna pur inventarlo". (ANSA).