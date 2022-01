Sanremo: tornano eventi,da red carpet a 'Glass studio' Radio Rai

(ANSA) - SANREMO, 14 GEN - Casa Sanremo a pieno regime, ma anche Casa Siae in piazza Colombo, con un innovativo progetto di arredo urbano, il red carpet di fronte al teatro Ariston con il glass studio di Radio Rai e quattro trasmissioni televisive in diretta televisiva dal Teatro del Casinò di Sanremo, dove sarà organizzata la sala stampa. Sono alcuni degli eventi collaterali al Festival di Sanremo annunciati dal sindaco della città dei Fiori Alberto Biancheri all'indomani del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è svolto il 13 gennaio in Prefettura a Imperia e durante il quale si è discusso dell'ipotesi di portare in rada a Sanremo, nei cinque giorni della gara canora, la Costa Toscana.

"Quest'anno - ha detto il sindaco - pur attraversando ancora la fase pandemica che ci accompagna da ormai due anni, grazie all'introduzione dei vaccini e del super green pass potremmo organizzare e gestire un Festival di Sanremo diverso rispetto allo scorso anno. Le premesse sono buone, con un ritorno di presenze rilevanti tra gli addetti ai lavori che l'anno scorso non erano venuti a Sanremo, con diverse iniziative annullate l'anno scorso e con il pubblico in sala, che si tradurranno in un indotto estremamente importante e che, unitamente a nuove iniziative in via di perfezionamento, daranno un grande ritorno di immagine per la città e per il territorio. Un ritorno di immagine - ha concluso Biancheri - da capitalizzare al massimo in vista già della prossima primavera, quando altri grandi appuntamenti internazionali saranno di scena a Sanremo". (ANSA).