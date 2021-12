Successo in tv per I fratelli De Filippo, 4 milioni su Rai1

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Successo per la prima tv del film I fratelli De Filippo, diretto e sceneggiato da Sergio Rubini, che il 30 dicembre su Rai1 ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori (3 milioni 944 mila), pari al 20.3% di share.

"E' il miglior risultato per il cinema in tv negli ultimi dieci anni", commenta il produttore Agostino Saccà che lo ha realizzato con la sua Pepito. "Il film - spiega Saccà - è stato nei trending topic di Twitter per tutta la serata, raccogliendo l'apprezzamento di un pubblico pregiato e dinamico come quello dei social. E poi siamo stati travolti dai messaggi di affetto del pubblico e degli amici. Un po' - ammette - ce lo aspettavamo, dopo i 10 minuti di applausi alla Festa di Roma e i 12 minuti al teatro San Carlo, davanti a un pubblico attento e difficile come quello napoletano, geloso custode della sua memoria collettiva".

I fratelli De Filippo è arrivato su Rai1 dopo l'uscita evento di tre giorni al cinema, il 13, 14 e 15 dicembre: "Anche in sala è stato il secondo incasso il primo giorno, il primo il secondo giorno e il poi il terzo. Per un'uscita 'regolare' - spiega Saccà - avremmo dovuto aspettare maggio, vista la 'fila' dei titoli penalizzati in questi mesi difficili dalle chiusure. La Rai, che ha visto il film, ci ha chiesto di fare un regalo di Natale ai telespettatori, e il pubblico ampio e generalista di Rai1 ci ha premiato. Per di più a fronte di una concorrenza che ormai abbraccia 40-50 reti".

Grande soddisfazione anche da parte di Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, per "l'operazione culturale sulla storia della dinastia teatrale della famiglia De Filippo, una delle colonne portanti della cultura italiana contemporanea, alla quale il pubblico televisivo ha risposto con entusiasmo". "La qualità della regia di Sergio Rubini, la bravura degli interpreti e l'accuratezza della produzione - sottolinea Del Brocco - sono gli ingredienti di eccellenza che hanno dato questo bel successo che Rai Cinema e Pepito, grazie alla disponibilità di Rai1, hanno scelto, dopo un passaggio evento nelle sale, di offrire al grande pubblico della televisione in via esclusiva. L'ennesima scommessa vinta grazie al gioco di squadra Rai". (ANSA).