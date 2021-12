The Unforgivable con Sandra Bullock tra All-Time Top 10 Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - The Unforgivable è tra i dieci film più popolari di Netflix. Lo ha annunciato la stessa piattaforma di streaming. Il film, diretto da Nora Fingscheidt, vede protagonista Sandra Bullock nei panni di un'ex detenuta che tenta di reinserirsi nella società. Secondo Netflix The Unforgivable finora ha raggiunto 186 milioni e 900mila ore di visualizzazione. E' il secondo film della Bullock ad entrare nella classifica dei più visti dopo Birdbox nel 2008 con 282 milioni di ore di visualizzazione.

In vetta alla classifica c'è 'Red Notice', diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya, il quale ha totalizzato quasi 329 milioni di ore di visualizzazione. 'The Irishman' di Martin Scorsese è al quarto posto con 215 milioni. (ANSA).