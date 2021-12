60 anni Maria De Filippi, gli auguri di Pier Silvio Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Cara Maria, oggi per te è un giorno importante: raggiungi un traguardo bellissimo per la vita, con la soddisfazione dei tantissimi successi che hai creato. Ma oggi è un giorno importante anche per tutta Mediaset e per la tv italiana, perché i tuoi successi contano non solo per quanto sono grandi ma per come li hai raggiunti: hai inventato un modo nuovo di fare tv, diretto, asciutto, sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori italiani". Sono gli auguri di Pier Silvio Berlusconi, affidati a un videomessaggio trasmesso all'inizio della puntata di Verissimo, a Maria De Filippi, che compie 60 anni.

"Voglio ringraziarti per il per lavoro fatto per Mediaset e per quello che farai con noi nei prossimi anni", ha aggiunto l'ad dell'azienda. "Mi emoziona farti gli auguri di buon compleanno: io e te ci capiamo, c'è una sorta di sintonia emotiva tra noi davvero speciale. Penso al lockdown, quando sentendoci più volte ci siamo trovati a parlare delle nostre paure, dei nostri sentimenti e più volte ci siamo detti 'chiamami a qualunque ora'. Tra noi c'è un rapporto di rispetto e stima professionale, di affetto, un fortissimo legame umano.

Sei una persona speciale: so di poter contare su di te e voglio dirti che potrai sempre contare su di me, ti voglio tanto bene".

