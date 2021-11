Tv: Disney investirà, 33 miliardi dollari nel 2022

(ANSA) - NEW YORK, 25 NOV - La Walt Disney Co. investirà 33 miliardi di dollari in contenuti per l'anno fiscale 2022. Lo ha rivelato la stessa casa di Topolino nel suo rapporto annuale.

Nel 2021 furono investiti 25 miliardi di dollari. L'aumento di circa otto miliardi è stato spinto dalle intenzioni di aumentare la sua capacità di streaming attraverso piattaforme come Disney Plus, Hulu e ESPN Plus.

Secondo quanto scrive Variety la divisione intrattenimento della Disney stima di produrre 60 serie unscripted, 30 serie comiche, 25 drammatiche, 15 docu serie e serie limitate, 10 serie animate, cinque film per la televisione e diversi corti e speciali nel 2022 (ANSA).