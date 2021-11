La casa di carta Parte 5. Ecco poster e dietro le quinte

Per Álvaro Morte, la quinta stagione de La casa di carta è "colma di una tensione pazzesca". Rodrigo de la Serna ci assicura che è in arrivo qualcosa di molto potente per cui "i fan della serie non rimarranno delusi". Jaime Lorente si chiede "come si chiude una cosa così grande?" e Úrsula Corberó confessa in che modo vorrebbe tornare… I protagonisti ci raccontano qualcosa in più sugli ultimi episodi nella featurette dietro le quinte della Parte 5 de La casa di carta, svelata oggi da Netflix con la locandina dei cinque episodi finali, disponibili dal 3 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

La casa di carta è una delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Come si vede dal sito Top10.Netflix.com, le parti 3, 4 e 5 si classificano tra le posizioni più alte della Top 10 globale. Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all'interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l'ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita. Il cast include: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.