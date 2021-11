Fuga dal prime time, crescono solo Netflix & Co

E' fuga dal prime time: a ottobre gli ascolti della tv calano di ben 2,5 milioni nella fascia 20.30-22.30 rispetto a un anno fa, raggiungendo in media i 23,1 milioni. Un dato che rappresenta meno del 40% della popolazione totale, il che non avveniva da 18 anni. Tutti gli editori registrano il segno meno e la diminuzione investe anche l'intera giornata: 9,5 milioni, 1 milione in meno su ottobre 2020, ma anche il dato più basso degli ultimi 11 anni (dal 2010 non si scendeva sotto i 10 milioni). La tendenza emerge dalle elaborazioni dei dati Auditel dello Studio Frasi. A crescere sono soltanto le 'Altre', con + 10,6%: il dato premia soprattutto gli over the top, Netflix (trascinata sicuramente dal fenomeno Squid Game), Amazon Prime, Disney+, come dimostra il raddoppio degli ascolti tra i possessori di smart tv connesse (+93,9%). "Anche se lentamente, le famiglie stanno acquistando i nuovi televisori: tra ottobre 2020 e ottobre 2021 l'ascolto per almeno un minuto da tv connesse è quasi raddoppiato, passando da 11,6 milioni a 21,8 milioni", spiega Francesco Siliato, responsabile dell'Osservatorio Tv dello Studio Frasi. "Passare dal vecchio al nuovo televisore spinge a curiosare, a scoprire le piattaforme di vecchi e nuovi broadcaster, le offerte di contenuto, gratuite o a pagamento. Tuttavia la sensazione di fine pandemia spinge verso il mondo fuori casa: alla tv si è già dedicato anche troppo tempo tra lockdown e timore di uscire".

A vedersela peggio - stando alle rilevazioni dello Studio Frasi - sono le reti tematiche del servizio pubblico, penalizzate tra l'altro dal non essere più visibili sui vecchi televisori con l'eccezione di RaiNews24: -16% sia nell'intera giornata che in prima serata. Sorridono invece le nuove piattaforme: le 'Altre' raggiungono 1,8 milioni in prime time pari al 7.9%, quota che sale al 14% tra i possessori di smart tv.

L'ottobre 2021 merita la maglia nera negli ascolti degli ultimi 11 anni: è dall'ottobre 2010 che l'ascolto del giorno medio non scendeva sotto i 10 milioni. Ancora più netto l'abbandono in prima serata: i 23,1 milioni di ascolto medio valgono meno del 40% della popolazione, il che non avveniva da almeno 18 anni.

L'anno scorso nel mese di ottobre 62 programmi superarono i 5 milioni di ascolto, quest'anno solo 25; i furono 39 (31 edizioni del Tg1 e 8 del Tg5), quest'anno 17 (tutti Tg1). Otto fiction a ottobre 2020 andarono oltre i 5 milioni, quest'anno soltanto Imma Tataranni è riuscita nell'impresa, anche se spostata al martedì dalla classica domenica. "Una nuova collocazione - fa notare Siliato - che costringerà la sostituta procuratrice questa sera a sfidare Juventus-Zenit di Champions League. E che certo non ha giovato al Collegio: in base alle nostre elaborazioni, ben 660 mila spettatori che l'anno scorso seguirono la prima puntata del reality, martedì scorso hanno scelto la fiction di Rai1".