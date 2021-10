L'intervista storica a Diana nella quinta stagione di The Crown

Uno degli episodi più attesi nella quinta stagione di 'The Crown', la fortunata serie Netflix dedicata alle vicende della regina Elisabetta e della sua famiglia nel corso dei decenni, è incentrato sulla controversa intervista del 1995 di Martin Bashir, allora giornalista della Bbc (per il programma Panorama), alla principessa Diana sulla crisi matrimoniale con l'erede al trono Carlo, ottenuta con l'inganno come è emerso dal rapporto presentato nel Regno Unito a conclusione di una inchiesta indipendente lo scorso maggio. E' quanto rivela il Sun, ripreso da altri media britannici. "I creatori di The Crown vedono l'intervista come il momento chiave della quinta stagione", ha detto al tabloid una fonte vicina a Netflix. E ha aggiunto che "stanno facendo un grande investimento" proprio per questo capitolo, seguendo così la tradizione della serie che ha più volte fatto emergere momenti critici e spesso imbarazzanti nella storia dei Windsor, entrando negli aspetti più personali dei reali. Già la quarta stagione, aveva attirato le critiche dei Windsor. Sempre secondo il Sun, il principe William era rimasto particolarmente colpito dalla ricostruzione del burrascoso matrimonio dei genitori, il principe Carlo e Lady D. E' previsto che la quinta stagione esca sulla piattaforma online nel novembre 2022. (ANSA).