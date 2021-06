Billy Crystal, il 'mostro' Mike il personaggio che più amo

ROMA - Un radicale cambiamento di obiettivi e nuovi training molto più complicati del previsto, da generatori di paure nei bambini a generatori in loro di risate, perché queste sono capaci di creare molta più energia per alimentare la città di Monstropolis. Sono i punti di partenza per Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, al debutto su Disney+ il 7 luglio, ispirata a capisaldi Pixar/Disney, come Monsters & Co (2001) e il prequel Monsters University (2013). Insieme ai due mostri protagonisti dei film, Mike Wazowski e James P. "Sulley" Sullivan per cui tornano come voci originali Billy Crystal e John Goodman, la serie animata introduce vari nuovi personaggi, come Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un giovane mostro fresco di laurea a pieni voti, che di fronte al cambiamento della Mosters & Co, guidata da Mike e Sulley, deve mettere da parte il sogno di diventare un super Spaventatore, per imparare a diventare un Giullare (Jokester) capace di far ridere. Nel frattempo Tylor viene temporaneamente riassegnato al Mift, poco brillante ma buffa squadra di tecnici manutentori, dove reincontra anche la compagna di corso Val Little (doppiata da Mindy Kaling).

"Mi è piaciuto molto tornare Mike. Non penso se ne sia mai andato, è il personaggio che ho amato di più interpretare. Mi sono divertito così tanto nei primi due film con John. E rifare squadra in una divertente serie nuova di zecca è stato molto eccitante per me" spiega Billy Crystal nella conferenza stampa online. Un nuovo capitolo, questo per il piccolo schermo, nel quale il suo personaggio si ritrova anche a dare vere e proprie lezioni di improbabile comicità come le '10 regole di Mike per far ridere'. "La serie - spiega l'ideatore e produttore esecutivo Bobs Gannaway (La casa di Topolino, Planes 2 -Missione antincendio) - ci permette di passare del tempo con vecchi amici e di farcene dei nuovi". Le storie sono adatte a tutta famiglia "emozionanti e molto divertenti - aggiunge Crystal -. Non poteva esserci momento migliore per offrire qualcosa da vedere tutti insieme". Le ultime fasi del doppiaggio sono state realizzate a pandemia iniziata: "E' stato un processo così strano - racconta l'attore -. Ero solo con il fonico, Paul in un enorme studio vuoto. Sembrava un episodio di The Walking Dead. Mi salutavano persone in tute protettive e bisognava igienizzarsi. Bobs e tutti gli altri li vedevo solo sul grande schermo", Comunque "c'era sempre la gioia più grande, poter proporre un'idea e vederla realizzata. E' la cosa più incredibile del lavorare per la Pixar, rendono possibile tutto quello che immagini". Questa serie "è un gran posto dove fuggire - sottolinea Goodman - un mondo immaginario diverso, meraviglioso dove rifugiarsi, per una piccola vacanza."

Mindy Kaling è felice di poter guardare le puntate con la figlia di tre anni: "Avendo passato l'ultimo anno a fissare ogni porta della mia casa, è bellissimo ritrovarsi in mondo dove è la porta della tua camera da letto a permettere l'ingresso in questo posto fantastico". Crystal ricorda che i nipotini, dopo aver visto i film di Monsters, "mi chiamavano al telefono, nei sei - otto mesi successivi, chiedendo di poter parlare con Mike. Ora è bello che i più piccoli possano vedere la serie con altri bambini e che quelli diventati adulti possano guardarla con i loro figli". La dinamica fra Mike e Sulley "fa pensare a Stanlio e Ollio, di cui si diceva, 'due teste senza neanche un pensiero'. Sulley comunque è sempre il più intelligente, mentre Mike pensa di essere il capo". Stavolta "non si va nel mondo umano oltre le stanze dei bambini - aggiunge Gannaway - tutti i mostri hanno saputo del nostro mondo ma dalla prospettiva dei piccoli, non sanno come sia veramente". Nella serie non appare nemmeno Boo, la bambina che stringeva un rapporto profondo con Mike e soprattutto Sulley nel primo film: "Pete Docter (coregista con Lee Unkrich e David Silverman di Monsters & Co e attuale direttore creativo della Pixar) e io abbiamo avuto una bella conversazione su questo e abbiamo deciso di lasciare il legame tra Boo e Sulley, che è così prezioso e meraviglioso, al mondo (del film) dove aveva una sua interpretazione e sviluppo".