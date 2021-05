Alvaro Morte dice addio al Professore della Casa di Carta

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Alvaro Morte posta oggi un video su Instagram dalla macchina con cui lascia il set e dice addio al personaggio del Professore de La Casa di Carta che lo ha reso celebre nel mondo. ''Lasciando per l'ultima volta il set della Casa di carta sono senza parole. Sono grato per tutto questo. Ai fan prima di tutto ovviamente, a tutta la squadra e a te caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie''.

Le riprese della quinta ed ultima stagione della serie Netflix La Casa di Carta erano partite la scorsa estate in Spagna e l'uscita è più volte slittata. La sesta stagione, aveva confermato anche Netflix, infatti non si farà. La quinta invece uscirà nel 2021, ma non si sa ancora quando, probabilmente a settembre. (ANSA).