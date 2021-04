Tornano Real Housewives di Napoli, tra lusso e scelte

Dopo il debutto su Dplay e su Real Time della prima stagione (nel cast c'era anche Noemi Letizia, ora giovane signora borghese e mamma di tre bambini), tra fine 2019 e inizio 2020, le scatenate signore della upperclass napoletana raccontate nel docureality "The Real Housewives di Napoli" tornano per nuove avventure, liti, feste, confronti, sfide, problemi, 'ritocchini' e maratone di shopping, con la seconda stagione dal 9 aprile in esclusiva su Discovery+ .

Adattamento del famoso format statunitense nato nel 2006, basato su un mix di reality, soap e ironia antropologica, questa versione italiana è realizzata, con la sua società, la Ftm Entertainment da Fatma Ruffini, protagonista della tv italiana, produttrice e ideatrice in carriera di decine programmi cult di Mediaset, da Ok il prezzo è giusto a Stranamore, da Karaoke a Casa Vianello, passando per Scherzi a parte o Camera cafè. Nella versione americana "mi avevano colpito queste signore che ostentano ricchezza e lusso - spiega Fatma Ruffini all'ANSA -. Per la versione italiana abbiamo deciso di fare il casting a Napoli, perché oltre a essere una città meravigliosa, è ricca di persone estroverse, divertenti, piene di invenzione". Le signore scelte "sono tutte una diversa dall'altra. Non sono casalinghe classiche, ma hanno una famiglia, una vita, una professione e vivono in un mondo che può far sognare". In un momento come questo, "nel quale restiamo molto chiusi in casa e facciamo una vita totalmente diversa dal solito, forse un po' di intrattenimento aiuta. Questo programma rientra in questa tipologia". Ritroviamo così Daniela, giornalista e organizzatrice di eventi, single con una figlia; la nobile Maria Consiglio (che a inizio della nuova stagione vediamo alienarsi dal gruppo), conduttrice radiofonica e da poco autrice di un romanzo erotico; Raffaella, mamma divorziata, discendente di una storica famiglia di commercianti di perle e coralli; Simonetta psicologa, stilista, networker del benessere; Stella, sposata e divorziata tre volte, titolare di uno dei più importanti centri estetici di Napoli. Inoltre, al posto di Noemi Letizia ("Uno dei suoi figli è ancora molto piccolo e non è stato possibile conciliare gli impegni" spiega Fatma Ruffini) ci sono due new entry che già promettono scintille: l'eccentrica, provocatoria, nobile socialite, giornalista e blogger Januaria Piromallo e la trentenne Alessandra, la più giovane del gruppo, che unisce l'anima di party girl a quella di moglie 'classica'.

In questa seconda serie, girata durante la pandemia, "abbiamo scavato più nell'intimo di queste signore, soffermandoci anche sul rapporto con i compagni e i figli. Nella prima stagione le avevamo viste fare solo shopping e feste, ora le conosciamo più nel privato, di fronte a problemi, che affrontano molte donne.

C'è un po' più vita reale". 'The Real Housewives' negli Usa va in onda in diverse edizioni da varie città: "E' una cosa che mi interessa molto, sarebbe bello vedere come cambia in città come Roma, Milano o Firenze, il modo che hanno le donne di queste realtà nel rapportarsi con la vita".

Secondo lei come ha reagito la tv italiana nei mesi di pandemia? "Si è fatto un grande sforzo, utilizzando anche inventiva e creatività per dare palinsesti validi, considerando che i protocolli sono rigidissimi ma che noi li vogliamo assolutamente rispettare, perché il rischio è troppo alto".

Comunque "nella televisione, in tutte le epoche, in tutti i momenti, manca sempre il nuovo, quello che c'è è già superato, bisogna continuare a guardare avanti". In quest'ottica Fatma Ruffini sta già lavorando a un altro progetto innovativo "ma proprio perché è nuovo, non vorrei svelarlo adesso" commenta sorridendo la produttrice, convinta comunque che "per quanto la televisione stia sempre più assumendo nuove forme, anche la tv generalista continuerà ad esistere... resisterà".