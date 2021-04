Lux Vide prepara The Rising, un Gesù umano e secolare

Una serie drammatica storica in lingua inglese che si concentra su quella che viene descritta come la "storia umana e secolare" di Gesù Cristo. Dopo "Medici: Masters of Florence", con Dustin Hoffman e Richard Madden, e "Leonardo", con Aidan Turner, l'italiana Lux Vide sta collaborando con l'ex chief content officer di Hasbro Stephen J.

Davis ("Transformers") per realizzare quella che potrebbe essere la sua produzione più ambiziosa: "The Rising". L'annuncio è in un'esclusiva di Variety che ha intervistato il Ceo di Lux Vide Luca Bernabei.

Il team creativo inizierà a breve a promuovere potenziali partner statunitensi. Produttore esecutivo di "The Blacklist" della NBC e creatore e showrunner di "Carnivàle" della HBO, Daniel Knauf è lo showrunner di "The Rising". Dietro la macchina da presa l'italiano Jan Michelini (Medici, Doc, Diavoli). Il compositore è Carlos Rafael Rivera, meglio conosciuto per aver scritto la colonna sonora del successo "The Queen's Gambit" (La regina degli scacchi), e vincitore di un Emmy con "Godless".

Fabrizio Ficco è coinvolto come esperto di produzione veterotestamentaria. Knauf sta attualmente scrivendo quella che in gergo viene definita la Bibbia della serie. "Gesù ha cambiato completamente la rotta della cultura occidentale, che si sia credenti o meno. Dopo più di duemila anni, siamo ancora qui a parlare di lui. Oltre due miliardi di persone in tutto il mondo seguono i suoi insegnamenti", ha detto Bernabei nell'intervista, descrivendo la serie come" uno spettacolo stimolante, adatto a tutti ". "Soprattutto in questo momento e in questo mondo", ha aggiunto. "Dobbiamo alzare gli occhi e le anime, seguendo una storia che non è mai stata raccontata abbastanza." "The Rising" è stata concepita come una serie di tre stagioni, la prima è incentrata sulla predicazione di Gesù.

"Gesù disse: 'Ama il tuo nemico'. È stato piuttosto rivoluzionario, in contrasto con la cultura romana ed ebraica ", ha osservato Bernabei. "La serie si rivolge in particolare a un pubblico più giovane. La prima stagione vede anche Gesù che sceglie i suoi apostoli. Piuttosto che venerabili saggi questi appariranno come un gruppo di adolescenti che si ribellano alle ingiustizie del tempo".

La serie sembra anche destinata ad approfondire il contesto storico. Davis ha detto: "Adottando un approccio contemporaneo alla storia della vita di Gesù - sullo sfondo delle sfumate turbolenze politiche che esistevano in quel periodo - vediamo i veri personaggi che circondavano Gesù e come le loro lotte intestine e gli intrighi politici alla fine abbiano plasmato il suo destino.".

"Gesù Cristo è una delle persone più influenti nel mondo occidentale, anche in Oriente. La serie non mancherà di rispetto ai credenti, ma mira ad attirare anche i non credenti. Anche se sei un non credente, conoscere la vita di Gesù può aiutarti a condurre una vita migliore e suggerisce cosa significa essere una brava persona come lo era Gesù, che ha preso in considerazione la vita delle persone intorno a lui", ha sottolineato ancora il produttore. Ci sarà spazio anche per gli Apostoli: "Paolo era un ricco ebreo colto, un fabbricante di tappeti. Ma Pietro era un pescatore della Galilea. Giuda non era una persona cattiva secondo me. Ma era un fanatico. Voleva che Gesù fosse un leader politico e non lo avrebbe seguito se non lo fosse stato".

"The Rising" può essere un omaggio a suo padre, Ettore Bernabei, che ha contribuito a produrre "La Bibbia"?. "Sì. La Bibbia è stata una delle miniserie più apprezzate e acquistate in tutto il mondo di tutti i tempi e ha coinvolto una collaborazione internazionale rivoluzionaria di produttori e tutti cast di star", ha concluso