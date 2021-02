Al via Star su Disney+

Su Disney+ dal 23 febbraio arriva Star, sesto brand della piattaforma di Topolino (accanto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic) con un carico di oltre 400 film e 6.000 episodi TV nel primo anno e l'arrivo prossimamente anche di produzioni italiane targate Star Original (le serie BORIS, LE FATE IGNORANTI, THE GOOD MOTHERS).

Tra i titoli in streaming solo su Disney+ e disponibili dal 23 febbraio su Star ci saranno: il thriller poliziesco Big Sky, creato da David E. Kelley (Big Little Lies e The Undoing); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us); la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty); oltre alle serie drama Helstrom e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker. Altri progetti che debutteranno nel 2021 sono le serie Dopesick e The Dropout, nuovi contenuti targati Kardashian Jenner, oltre a titoli FX Original, tra cui The Old Man.

Un plus potra' fare la differenza: il sistema di parental control sofisticato e personalizzabile per fasce d'eta' e pin dedicato, in modo che ogni contenuto visibile anche in assenza dei genitori sara' garantito in sicurezza. Gli abbonati Disney+ (senza incremento di prezzo) potranno vedere in streaming serie TV come Grey's Anatomy, 24, Buffy l'ammazzavampiri, X-Files, Lost e I Griffin. E ancora l'innovativa serie targata FX e vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Atlanta, di Donald Glover; la comedy di ABC nominata all'Emmy e al Golden Globe black-ish, con Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Yara Shahidi; il legal drama di Shonda Rhimes acclamato dalla critica Scandal; e la sitcom vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe Modern Family, creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

Lunga la lisa dei film pluripremiati disponibili al lancio: Braveheart - Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

