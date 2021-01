Kenneth Branagh è Boris Johnson nella serie sulla pandemia in Gb

S'intitola "This Sceptred Isle" la serie annunciata da Sky a Londra con Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson. Le cinque puntate, le cui riprese sono imminenti, mostreranno il "Primo ministro, il governo e il paese di fronte alla prima ondata della pandemia globale", ha detto Sky. La messa in onda sarà su Sky Atlantic il prossimo anno, come riferisce Afp. Sky ha detto che sarà basata su resoconti in prima persona degli eventi.

Branagh, raffinato attore shakespeariano, protagonista di film di successo come "Assassinio sull'Orient Express" di Agatha Christie e recentemente il cattivo di "Tenet" di Christopher Nolan, oltre che lui stesso regista, sarà diretto da Michael Winterbottom. Quest'ultimo ha detto che si concentrerà "sugli sforzi di scienziati, medici, assistenti domestici e responsabili politici per proteggerci dal virus". Johnson stesso è stato colpito dal virus e fu ricoverato in ospedale. La sua politica iniziale, lenta nell'introdurre misure di prevenzione, obbligo di mascherina e altro, è stata molto criticata. E non è la prima volta che finisce in tv in un film: Channel 4 ha mandato in onda un programma chiamato "Brexit: The Uncivil War" con la star di "Sherlock" Benedict Cumberbatch che interpreta Dominic Cummings, lo stratega dietro la campagna "Vote Leave".