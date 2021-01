La caserma, regole 'militari' per la Generazione Z

Svegliarsi subito al suono della tromba, andare a dormire al suono "del silenzio" (alle 23); rifare il letto con il sistema del "cubo"; alzabandiera con inno nazionale; rivolgersi sempre agli istruttori con "comandi recluta nome cognome" e chiedere sempre il permesso di parlare davanti a loro; fare il piantone, rispettare la divisa, svolgere il servizio mensa e di pulizie delle camerate e dei bagni. Sono fra le regole che devono rispettare per un mese i partecipanti, appartenenti alla generazione Z, quella dei post adolescenti, 15 ragazzi e sei ragazze, tra i 18 e i 23 anni nel docureality La caserma, sei puntate in onda da mercoledì 27 gennaio in prima serata su Rai2.

Il programma, che ha come narratore Simone Montedoro, è liberamente ispirato a un format inglese, Lads Army, andato in onda, con varie formule (alla prima hanno partecipato volontari, dalla seconda in poi, è diventato 'Bad Lads Army' e partecipavano ragazzi che avevano commesso piccoli reati) tra il 2002 a il 2006 su Itv. Lì i partecipanti dovevano rispettare regole legate al servizio militare britannico degli anni '50, mentre in La Caserma, realizzato in collaborazione con la neonata casa di produzione Blu Yazmine, di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, non c'è alcuna collocazione temporale. I realizzatori lo descrivono come 'esperimento sociale' e un mix tra romanzo esperienziale e adventure. L'obiettivo alla base del docureality, che arriva su Rai2, dopo il successo de Il collegio, è formare un gruppo solidale e unito portando i ragazzi a collaborare, sfruttare le proprie capacità e superare le rispettive differenze. I giovani protagonisti nello scenario di Levico (Trento), in una struttura adibita a caserma, devono adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) e un severo istruttore capo, Renato Daretti. Il training ispirato alla disciplina militare, prevede, fra gli altri, duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, arrampicate e traversate di un ponte tibetano.

La squadra di 'reclute', comprende star dei social, studenti, lavoratori o appartenenti alla categoria dei neet, i giovani inattivi che non studiano e non cercano un lavoro. Fra i partecipanti, l'influencer George Ciupilan (18 anni), che ha partecipato anche alla quarta edizione de Il collegio; Luca Ferettini (18 anni), studente e aspirante rapper; Nicholas & William Lapresa (21 anni) star di TikTok con oltre sette milioni di followers; Alessandro Badinelli (22 anni), impiegato in una catena di fast food; Erika Mattina (23 anni) attivista LGBTQiap+ che insieme alla compagna combatte i pregiudizi attraverso i social; Antonio Gennarelli (19 anni) lavoratore saltuario che vorrebbe tornare a scuola per conseguire al diploma; Naomi Akano (19 anni) studentessa originaria della Nigeria, che sul suo canale Youtube da 164 mila iscritti ha parlato anche di episodi di bullismo dei quali è stata vittima; Omar Hussain (23 anni) studente; Alice Paniccia (23 anni) istruttrice di yoga; Linda Mauri (22 anni), studentessa e modella; Martina Albertoni (19 anni), receptionist; Elena Santoro (21 anni) , studentessa, figlia di una delle prime coppie nate nell'esercito: il padre è colonnello, la madre è maggiore e psicologa.

Registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria in corso, La caserma vuole raccontare "una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel futuro e ben consapevole di se stessa" spiega la squadra di autori, composta da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.