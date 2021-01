Italia's Got Talent, nel segno resilienza e leggerezza

Oltre tremila gli iscritti per tentare la fortuna - 155 sono saliti sul palco - il concorrente più giovane ha 6 anni, il più anziano 84. Il 36% proviene dal Sud, il 33% dal Nord, il 25% dal Centro, il 6% dall'estero.

"Squadra che vince non si cambia": anche quest'anno al tavolo della giuria ritroviamo il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina Mara Maionchi e Frank Matano, il veterano del gruppo, al suo sesto anno da giudice. La conduzione è sempre affidata a Lodovica Comello, diventata mamma. Al via dal 27 gennaio la nuova edizione di Italia's Got Talent, prodotto da Fremantle, in onda in prima visione assoluta su TV8, tutti i mercoledì, alle 21.30, con sette puntate di audizioni e la finale live. Lo show è stato presentato oggi in una conferenza stampa web.

Questa sarà un'edizione speciale, soprattutto considerando l'anno complesso che in realtà non può dirsi ancora finito, almeno dal punto di vista della pandemia.

Si parte con un videoclip girato a Cinecittà con i giudici vestiti da antichi romani, molto spiritoso. Le esibizioni per questa undicesima edizione sono all'insegna della sorpresa: il canto da solista è la performance più gettonata con il 25%, seguito dal ballo (19%) e dal gruppo vocale (11%). Tra queste l'omaggio ai Kiss da parte di un eccentrico pattinatore di 35 anni, lo "spaventoso" ballo di una dolcissima bambina di 10 anni e la vorticosa danza a colpi di lazo di una coppia di simpatici fratelli. O ancora, le magiche melodie di Ennio Morricone rivisitate da una sorprendente "ocarina" umana, un poetico passo a due di una bizzarra settantaquattrenne con un affascinante ballerino e un numero di verticalismo ballerino eseguito da un chihuahua.

La giuria ha come sempre il compito di selezionare i talenti che dovranno dimostrare di valere almeno 3 "sì" per entrare nella rosa dei candidati alla finale, o ancora meglio di meritarsi l'ambito golden buzzer: il pulsantone dorato è a disposizione dei giudici che hanno la possibilità di schiacciarlo, nella fase delle audizioni, per mandare un talento direttamente in finale. Registrato a Cinecittà, tra settembre e ottobre, in uno studio rinnovato, alla presenza del pubblico (diviso in aree), nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid in vigore in autunno, lo spettacolo prodotto da Fremantle è già stato definito dai produttori "lo show della resilienza".

Molto diversi tra loro, ma affiatatissimi, i giudici scherzano. Pellegrini: "Quest'anno come non mai mi sono lasciata andare, mi sono ritrovata in una grande famiglia, sappiamo cosa possiamo dirci". Frank Matano: "Io veterano? Mi fa piacere esserlo". Joe Bastianich, in collegamento da Los Angeles, dice che "è stata una bellissima esperienza: mi manca tantissimo Mara, lei mi porta una prospettiva di follia che io nella mia vita non ho e vorrei avere". Tutti in coro ammettono che ci vorrebbe "una piccola Mara Maionchi sul comodino di tutti. Lei ricambia: "Joe dice così perché è sempre sensibile, fa l'americano, parla coi cani e fischia coi gatti, canta e suona, la Comello ci sopporta tutti e ha tempi perfetti, Federica è bravissima, sciolta". La nuotatrice e super campionessa Pellegrini, rispondendo poi alle domande dei cronisti, confessa: "Recuperare dallo stop del covid non è stato facile, sto cercando di riprendermi più che posso, ma fa parte di questa pandemia, procedo a piccoli passi". E sul fatto che l'Italia rischia di partecipare alle prossime olimpiadi di Tokyo senza l'inno (l'Italia rischia sanzioni da parte del Cio, la decisione verrà presa il 27 gennaio), replica: "Io sono fiduciosa, penso che ogni atleta che rappresenti una nazione debba avere avere la bandiera e poter cantare l'inno".

Al termine della fase di audizioni, la gara si chiuderà con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa. Media partner del programma è Radio Italia, che accompagna lo show dai casting sino alla finale.