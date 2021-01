Morto Solange: commozione a funerale artista nel Livornese

Erano molti gli amici che hanno voluto porgere l'ultimo commosso saluto oggi pomeriggio nella chiesa di San Jacopo di Vicarello (Livorno) a Paolo Bucinelli, conosciuto con il nome d'arte Solange, ma sarebbero stati tanti di più senza le restrizioni imposte dal Covid. Si è celebrato nella piccola chiesa del paese alle spalle di Livorno davanti a un centinaio di persone il funerale dell'artista livornese. Oltre agli amici, anche tanta gente comune, persone del paese sinceramente dispiaciute perché Bucinelli ha lasciato in tutti un ricordo positivo.

"Con Paolo stavamo spesso al telefono - ricorda Pierluigi Cioli, giornalista e amico di Bucinelli che non è voluto mancare alla cerimonia - e facevamo lunghe chiacchierate in cui parlavamo di tutto. Mi sta mancando vedere il telefono che squilla con il suo nome 'Sol'". Il noto sensitivo, artista e personaggio televisivo, protagonista e ospite di diversi programmi, è scomparso la scorsa settimana per un malore all'età di 68 anni nella sua casa di Collesalvetti, dove viveva da solo.

A ritrovarlo, ormai privo di vita, i vigili del fuoco dopo una segnalazione di amici preoccupati del fatto che da qualche giorno non rispondeva al telefono. (ANSA).