Gossip Girl torna nel 2021 con un nuovo cast

Il codice di avviamento postale 10021 e' lo stesso di otto anni fa, ma le nuove "Gossip Girl" tornano sul piccolo schermo con una generazione di adolescenti piu' diversa e inclusiva rispetto alla prima edizione dello show sul mondo delle scuole private di Manhattan che tra 2007 e 2012 lancio' le carriere di Blake Lively, Leighton Meester e Penn Badgley tenendo incollati al piccolo schermo legioni di teen-ager ammaliate dalle avventure delle vere "bad girls" Paris Hilton, Lindsay Lohan e Britney Spears. Le prime immagini del "reboot", che andra' in onda il prossimo anno su Hbo Max mostrano i nuovi protagonisti seduti sui gradini del Metropolitan Museum, la stessa location dove Serena van der Woodsen e Blair Waldorf si ritrovavano prima delle lezioni o nella pausa del pranzo. Figli e figlie delle piu' ricche famiglie di Manhattan, questi ragazzi sanno parlare di arte e cultura e sono di casa nelle magioni piu' illustri della Grande Mela, come un secolo fa lo erano i loro antenati descritti da Edith Wharton o da Francis Scott Fitzgerald. Non e' chiaro se gli attori della prima serie torneranno nel "reboot". Sfondo all'azione saranno anche stavolta i grattacieli di "Sex and The City" (sempre piu' alti, sottili e esclusivi) e i licei 'single sex' i cui allievi dell'ultimo anno, messa da parte l'uniforme obbligatoria, passano le serate tra shopping, feste, sesso, droga e champagne. Nel revival, le cui riprese stanno andando a rilento a causa del coronavirus, recitano Eli Brown, Zion Moreno, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Savannah Lee Smith e Thomas Doherty.

Sara' una versione piu' attuale degli stessi temi e piu' in linea con la reale demografia dei teen-ager di New York. "Piu' contenuti gay" rispetto all'originale, dunque, e piu' personaggi "non bianchi" tra i protagonisti, ha spiegato lo showrunner Joshua Safran che e' anche il produttore originale e lo sceneggiatore della prima serie basata ai romanzi semi-autobiografici di Cecily von Ziegesar, una "vera" Gossip Girl allieva di uno degli esclusivi licei dalle rette da capogiro descritti nei suoi libri. Cecily ha ispirato il nome di Serena, la "bad girl" che cerca di tornare buona a cui ha dato il volto Blake Lively. La nuova serie, in cui il mondo dei social media avra' un ruolo da co-star (in quella precedente in onda su Cw erano i cellulari su cui i ragazzi leggevano le gesta dei compagni la sera precedente), prende le mosse a otto anni dalla puntata finale della sesta stagione in cui si scopre che l'anonimo autore del blog Gossip Girls e' Dan Humphrey: smascherato nel suo artificio per inserirsi tra i figli delle elite dell'Upper East Side, Dan chiude il sito e i personaggi vanno avanti con le loro vite