Ultimo ciak per Leonardo, la serie evento della Rai

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Ultimo ciak l'11 agosto a Roma per la serie evento Rai Leonardo, la prima grande coproduzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown, grazie all'applicazione di capillari e specifiche misure di sicurezza anti Covid -19. Una clip inedita, accompagnata dalle musiche di John Paesano, mostra il blindatissimo set della fiction prodotta dalla Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment, Big Light Production in associazione con France Télévisions e RTVE.

Le immagini in chiaroscuro indugiano nello studio dell'artista, che nella serie è Aidan Turner, poi mostrano le città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, ricostruite nel maestoso backlot nei pressi degli studi di Lux Vide a Formello (Roma). Il sito, quasi 20.000 metri quadrati di superficie, ha richiesto 5 mesi di progettazione e oltre 22 settimane di lavorazione. Sotto la guida dello scenografo Domenico Sica hanno collaborato alla realizzazione delle scenografie circa 200 maestranze. Le riprese hanno coinvolto circa 500 addetti; oltre 1900 sono state le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati.

Nel cast, Giancarlo Giannini è Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis è Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara; Freddie Highmore è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; Carlos Cuevas è Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo e James D'Arcy veste i panni di Ludovico Sforza detto il Moro.

Produttori esecutivi della serie sono Luca Bernabei, Daniele Passani per Lux Vide, Frank Spotnitz e Emily Feller per Big Light Productions, Freddie Highmore con la sua Alfresco Pictures, Brendan Fitzgerald per Sony Pictures Entertainment, Sara Melodia e Luisa Cotta Ramosino per Lux Vide. La serie - prodotta da Luca Bernabei, in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment, Big Light Productions in associazione con France Télévisions e RTVE - è creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson e diretta da Dan Percival e Alexis Sweet. (ANSA).