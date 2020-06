Ferolla, a Linea verde life una stagione per l'Italia

"È stato un anno splendido, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto. Non era facile raccontare la nostra straordinaria Italia durante il periodo di lockdown, ma la passione e professionalità di tutta la squadra Rai ci ha permesso di portare al termine una stagione di grande successo, facendo vero servizio pubblico". A dirlo all'Ansa, la conduttrice Daniela Ferolla oggi al termine dell'ultima puntata della stagione 2019-2020 di Linea Verde Life su Rai1. Un'annata fortunata per la Ferolla, che dopo cinque anni di conduzione con Linea Verde nella versione domenicale, a settembre 2019 ha debuttato al sabato insieme a Marcello Masi, vedendo crescere lo share da "una media del 10% al 16%, con punte del 18%".

"Dati importanti per chi fa televisione - dice - ma noi, sinceramente e senza frasi fatte, siamo felici di aver raccontato le città italiane con un unico scopo: valorizzare il nostro Paese. Un obbiettivo oggi più che centrale per motivare il pubblico a visitare la nostra bellissima Italia e sostenere il nostro turismo. E' stato - aggiunge - un lavoro preciso e attento, grazie anche alla Rai e al direttore di Rai1 Stefano Coletta, che concretamente ci hanno permesso di continuare con tutti i mezzi necessari per una produzione complessa come la nostra". (ANSA).