I 40 anni della Cnn, primo canale all news al mondo

(ANSA) - NEW YORK, 01 GIU - La Cnn compie 40 anni. Il network fu lanciato il primo giugno del 1980 da Atlanta, in Georgia, ed è passato alla storia per essere stato il primo canale all news al mondo. Nel primo giorno di attività in programmazione c'era un'intervista all'allora presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, la copertura della campagna presidenziale in vista delle elezioni, diverse notizie di cronaca.

"Ora ecco le notizie" - esordì la presentatrice Lois Hart, che condivideva il desk con il marito David Walker. Secondo quanto si legge sul sito della stessa Cnn, il primo giorno ai telespettatori fu offerto anche un tour degli studi e il fondatore Ted Turner tenne un discorso. Ora la Cnn è un network globale disponibile per oltre due miliardi di persone in circa 200 paesi al mondo. Tuttavia all'epoca l'idea di un canale che trasmettesse 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, fu piuttosto rivoluzionaria nel 1980. (ANSA).