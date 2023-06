Peter Pan vola a teatro con Neverland, l'Isola che non c'è

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il mondo magico dell'Isola che non c'è, tra sirene, bimbi sperduti, indiani, fate e pirati, è pronto a tornare in scena con Neverland, le avventure di Peter Pan, nuovo musical tratto dal romanzo di James Matthew Barrie al debutto il 17 dicembre al Teatro Civico di Vercelli con Roberto Ciufoli protagonista insieme ad Anastasia Kuzmina (che il pubblico televisivo conosce per Ballando con le stelle), Margherita Rebeggiani e Daniele Bianconi. La regia è di Barbara Marzoli.

Presentato da Ema Entertainment, sarà più di un musical ma un vero e proprio sogno per vivere un'avventura fantastica.

I costumi e le scenografie con libri giganti del designer Dan Potra, insieme all'uso del videomapping, catapulteranno infatti il pubblico in un mondo magico, in cui danza, canto, commedia, acrobazie, luci ed effetti video si mescolano per dare vita alla storia senza tempo del ragazzo che non voleva crescere.

"Poter approdare sull'Isola che non c'è non è più solo un sogno - si legge nelle note di regia - Peter Pan con tutta la ciurma di personaggi fantastici, che potrebbero essere i molteplici aspetti del nostro mondo interiore, acquista ora la dimensione del volo tra realtà diverse".

Con le coreografie di Nikolett Prok, le musiche originali di Emiliano Branda e il riadattamento del testo di Edoardo Lombardi e Barbara Marzoli, lo spettacolo sarà poi destinato a una lunga tournée che toccherà anche Montecatini Terme (PT), Mantova, Vicenza, Roma, Milano, Bari, Taranto, Lecce, Torino, Sanremo (Im). (ANSA).