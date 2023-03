Portogallo: Peter Stein porta Pinter al 40º Festival Almada

(ANSA) - LISBONA, 27 MAR - In coincidenza con la Giornata mondiale del teatro, che ricorre oggi, 27 marzo, e segnalando inoltre i 40 anni di quello che è il più grande appuntamento teatrale in Portogallo, la Compagnia di teatro di Almada ha anticipato alcune perle del programma della 40ª edizione del Festival internazionale di teatro che si svolgerà nella città Almada la prossima estate, dal 4 al 18 luglio. In questo 40º compleanno del festival uno degli spettacoli più attesi, fra quelli annunciati, sarà proprio "Il compleanno", di Harold Pinter, ma in una produzione italiana del Teatro Menotti di Milano, che Almada ospita con il sostegno dell'Istituto italiano di cultura di Lisbona. Fra i protagonisti, Maddalena Crippa, e con la regia del maestro tedesco Peter Stein. "È uno spettacolo che mantiene lo spettatore in uno stato d'incertezza continua, in cui non si sa mai se i personaggi stiano dicendo la verità o stiano mentendo", afferma Stein, che al festival di Almada è di casa. (ANSA).