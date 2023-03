Ultimo musical Sondheim prima della morte a Broadway in autunno

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - L'ultima opera a cui stava lavorando Stephen Sondheim prima della morte nel 2021 approderà finalmente su un palcoscenico. Lo scrive il New York Times. Il debutto a off Broadway è previsto in autunno. Il musical, che lo stesso drammaturgo statunitense descrisse come incompleto, avrà il titolo di 'Here We Are' ed è ispirato da due film di Luis Buñuel, 'L'angelo sterminatore' (1962) e 'Il fascino discreto della borghesia' (1972).

Sondheim scrisse i testi e la musica, alla regia ci sarà Joe Mantello (Wicked).

Lo show sarà allo Shed, il centro artistico multidisciplinare a Hudson Yards. Sondheim è considerato uno dei più importanti autori nel panorama del teatro musicale del 20/o secolo. (ANSA).