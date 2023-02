Weekend a teatro tra Cyrano, Cechov e Lisistrata

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Dal "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand che Arturo Cirillo trasforma in teatro-canzone, tra le note di Edith Piaf e Fiorenzo Carpi, a Milano; a Renato Carpentieri e quell'ossessione per il Teatro ne "La stoffa dei sogni" che Massimiliano Civica dirige dal testo di Armando Pirozzi, a Roma. E poi la "Lisistrata" di Aristofane, manifesto femminista ma anche inno contro la guerra, con il volto di Amanda Sandrelli e la regia di Ugo Chiti, a Messina. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Il giardino dei ciliegi" di Cechov, diretto e interpretato da Rosario Lisma, ancora a Milano; Mario Incudine che torna nei panni di "Barbablù" nella favola noir di Costanza Di Quattro diretta da Moni Ovadia, a Roma; e un doppio "Closer", con la pièce di Patrick Marber diretta a Torino da Fabrizio Falco e a Roma da Duné Medros (ANSA).