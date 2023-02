Albanese, la mia Gloria smuove sentimenti universali

(ANSA) - CAGLIARI, 06 FEB - Antonio Albanese si confronta ancora una volta con un'opera lirica. Il popolare attore, creatore e interprete di straordinarie maschere comiche, firma la regia di Gloria, ultimo lavoro di Francesco Cilea, sul podio Francesco Cilluffo. Il nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari apre, il 10 febbraio, la nuova stagione. Un'edizione moderna per una rarità musicale riscoperta dal Lirico.

Un ritorno sul palco cagliaritano per Albanese, dopo il suo applaudito Don Pasquale di Donizetti nel 2021. In Sardegna è da un mese per le prove ."Sono rimasto colpito da quest'opera, semi sconosciuta, struggente, impregnata di passione e impeto, sentimenti profondi, intensi, sentimenti universali, gli stessi che muovono l'animo umano", racconta all'ANSA l'artista. C'è il tema di Romeo e Giulietta, in primis l'amore contrastato, in quest'opera rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1907 e "diretta da Arturo Toscanini che l'ha amata", ricorda Albanese. Rare poi le esecuzioni, l'ultima nel 1997, all'aperto, al Festival di San Gimignano. E ora viene riproposta in una Fondazione Lirico sinfonica.

"Quando vent'anni fa mi sono avvicinato alla lirica ho scoperto di amarla profondamente - confessa l'attore - è un intenso lavoro di creazione che mi appassiona e in cui metto attenzione e cura. Con il cast e le maestranze si è creata una bella sintonia". Il regista ha scelto un'ambientazione particolare. "In questo mese ho girato la Sardegna e sono rimasto incantato dal fascino antico, elegante e allo stesso tempo moderno delle sue antiche pietre, nuraghi, pozzi sacri, domus de janas, tombe dei giganti. Ho voluto rendere un omaggio a quest'Isola che mi ospita, creando attorno alla rappresentazione un doppio immaginario, uno legato alla tradizione sarda, alla sua preistoria, alla memoria ancestrale, un altro alla dimensione metafisica, simbolica, sacra. Mi sono quindi ispirato a un luogo senza tempo, evocato, impregnato di una grande spiritualità per dar forma allo spazio scenico".

