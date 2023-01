Weekend a teatro tra i 100 di Calvino e Brigadiere Maione

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Dal ritorno in scena di Sergio Castellitto con "Zorro- Un eremita sul marciapiede" di Margaret Mazzantini, a Milano; a Toni Servillo nella "sua" Napoli con i poeti di "Tre modi per non morire" di Giuseppe Montesano. E poi "Il figlio", ultimo capitolo della trilogia sulla famiglia del pluripremiato drammaturgo francese Florian Zeller, tradotto e diretto da Piero Maccarinelli con Cesrae Bocci e Galatea Ranzi, a Roma.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche "Il barone rampante", diretto da Riccardo Frati per il centenario della nascita dello scrittore, e Carlo Cecchi ne "La leggenda del santo bevitore" di Joseph Roth, per la regia di Andrée Ruth Shammah, entrambi ancora a Milano. E poi il Brigadiere Raffaele Maione e Bambinella de "Il commissario Ricciardi", protagonisti a Roma di "Mettici la mano" di Maurizio De Giovanni; e le "regine" Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi a Torino nella "Maria Stuarda" di Friedrich Schiller diretta da Davide Livermore. (ANSA).