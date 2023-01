Teatro: è morto l'attore e regista Piero Nuti

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Piero Nuti, attore e regista, è mancato, a 94 anni nella sua casa torinese. Genovese di nascita, dal 1997 ha vissuto a Torino, al suo fianco la grande attrice Adriana Innocenti, ed è diventata una colonna della compagnia Torino Spettacoli. Ha recitato fino a novembre scorso, portando in scena Processo a un cittadino da Cicerone. "E' entrato nella vita di ciascuno di noi in modo speciale insegnandoci qualcosa e ponendosi sempre alla pari, da amico" lo ricorda Irene Masturino, dal 2014 direttrice artistica di Torino Spettacoli, che ha lavorato con Nuti per 26 anni E' stato docente, ricercatore e autore teatrale di lunga esperienza. Partendo dal Teatro Universitario di Genova con Franco Della Corte attraverso la Compagnia Stabile della sede Rai di Torino, la Compagnia Gino Cervi e la Compagnia Dario Fo e Franca Rame, ha lavorato al Teatro Stabile Pubblico di Torino con i registi Franco Enriquez e Gianfranco De Bosio e a Roma con Maurizio Scaparro con il quale ha fondato il Teatro Popolare di Roma (Tpr). Ha assunto la codirezione artistica di Torino Spettacoli nel 1997 con Germana Erba e, dal 2014, con Irene Mesturino. Ha adattato, interpretato e diretto edizioni da record dei Grandi Processi dell'Antichità. Tra i moltissimi successi come attore degli ultimi anni: Il maestro di Giuseppe Manfridi; Il bell'indifferente di Jean Cocteau; Farinelli, evirato cantore, spettacolo che ha portato in tournèe in tutto il mondo, La regina e il suo pirata, per la regia di Ugo Gregoretti, La moglie di Socrate e il marito di Santippe di Luigi Lunari; Un curioso accidente di Carlo Goldoni e Oh Dio mio! di Anat Gov. Si è specializzato in gialli da Guinness quali Trappola per topi, Arsenico e vecchi merletti, La Tela del ragno e Assassinio sul Nilo Il funerale sarà domani, giovedì 26 gennaio alle 14 presso la chiesa Madonna Addolorata, in corso Moncalieri 227, a Torino.

