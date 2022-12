Alla Scala già sold out prima del debutto Lo Schiaccianoci

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Tutto esaurito ancora prima di debuttare: Lo Schiaccianoci, che il 17 dicembre inaugurerà la stagione del balletto della Scala, è già sold out in tutte sei le repliche di dicembre, con solo un paio di posti rimasti per lo spettacolo dell'ultimo dell'anno.

E' piaciuta, quindi, la scelta del teatro di mettere in scena a dicembre il balletto natalizio per eccellenza, qui nella coreografia di Rudolph Nureyev. Cinque i cast che si alterneranno nei ruoli principali nelle 11 recite, con Jacopo Tisci come artista ospite nelle repliche del 31 dicembre e del 4 e 7 gennaio. Anche per le recite di gennaio sono ormai disponibili pochi biglietti. (ANSA).