La Tempesta di Shakespeare riletta da Alessandro Serra

(ANSA) - BOLOGNA, 29 NOV - Alessandro Serra, artista poliedrico e pluripremiato (a lui Premio UBU 2017 per Macbettu), torna a Bologna, all' Arena del Sole dal 30 novembre al 4 dicembre, con il suo nuovo lavoro, "La tempesta" di William Shakespeare. Considerata l'opera della maturità del Bardo, ne "La tempesta" torna il tema del metateatro e della magia, insieme a quello del potere, di cui i personaggi cercano continuamente di usurpare, consolidare o innalzare: si intreccia con il sovrannaturale che diviene strumento e metafora di un percorso di redenzione.

"Nella tempesta - spiega il regista - il sovrannaturale si inchina al servizio dell'uomo, Prospero è del tutto privo di trascendenza, eppure con la sua rozza magia imprigiona gli spiriti della natura, scatena la tempesta, e resuscita i morti.

Ma sarà Ariel, uno spirito dell'aria, ad insegnargli la forza della compassione, e del perdono. Su quest'isola-palcoscenico tutti chiedono perdono e tutti si pentono ad eccezione di Antonio e Sebastiano, non a caso gli unici immuni dalla bellezza e dallo stato di estasi che pervade gli altri. Il fatto che Prospero rinunci alla vendetta proprio quando i suoi nemici sono distesi ai suoi piedi - aggiunge Serra - ecco questo è il suo vero innalzamento spirituale, il sovrannaturale arriva quando Prospero vi rinuncia, rinuncia a usarlo come arma. Ma il potere supremo, pare dirci Shakespeare, è il potere del Teatro. La tempesta è un inno al teatro fatto con il teatro, la cui forza magica risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici che calpestano quattro assi di legno, con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati".

Prodotto da un team di teatri internazionale, "La tempesta" sarà interpretato da Fabio Barone, Andrea Castellano, Vincenzo Del Prete, Massimiliano Donato, Paolo Madonna, Jared McNeill, Chiara Michelini, Maria Irene Minelli, Valerio Pietrovita, Massimiliano Poli, Marco Sgrosso e Bruno Stori. (ANSA).