Ferragosto a teatro tra Giorgio Panariello e Grease

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Grandi anniversari, risate d'eccezione e spettacoli che coinvolgono tutto il paese. È il lungo weekend teatrale di Ferragosto, pronto ad andare in scena a partire dal mattatore Giorgio Panariello protagonista al Festival La Versiliana di Pietrasanta (LU) con "La favola mia", spettacolo nato per festeggiare i suoi primi 20 di carriera dal successo di "Torno Sabato". Ma c'è anche l'unica data estiva del "Felicità tour" di Alessandro Siani a Paestum (SA) e il ritorno di "Grease" nella versione targata Compagnia Della Rancia, che a Forte dei marmi, tra hit intramontabili come "Summer Nights" e "You're the One That I Want", ora diventa anche un omaggio alla sua storica Sandy Olivia Newton-John, appena scomparsa. E poi ancora, nuova tappa a Pula (CA) per l'edizione del ventennale di "Notre Dame de Paris", il musical con le musiche di Riccardo Cocciante, che per l'occasione ha riunito il primo storico cast, con Lola Ponce nei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo. Fino a Tovaglia a quadri, 27/a edizione della kermesse che porta il teatro in piazza, con tanto di cena, al Castello di Sorci di Anghiari (AR). (ANSA).