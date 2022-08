Mittelfest: 31/a edizione, +31% occupazione media spettacoli

(ANSA) - UDINE, 01 AGO - Hanno fatto segnare il 73% di occupazione media, il 31% in più rispetto all'edizione 2019, l'ultima pre-Covid, e presenze in linea con l'edizione pre-pandemia, gli spettacoli della 31/a edizione del Mittelfest, il festival di teatro, musica e danza della Mitteleuropa, conclusosi ieri a Cividale del Friuli (Udine). Il bilancio della manifestazione è stato tracciato oggi dal direttore artistico Giacomo Pedini e dal presidente dell'associazione Mittelfest Roberto Corciulo.

Il festival sul tema "Imprevisti" ha visto alzare il sipario oltre 114 volte su 31 progetti artistici e 20 prime assolute di cui 6 nazionali con 326 artisti presenti, di 34 diverse compagnie. "Gli ottimi risultati di affluenza, critica e pubblico ripagano il lavoro fatto sia a livello artistico sia a livello di legami e interazioni con il territorio, con le realtà istituzionali, economiche e produttive", ha sottolineato Corciulo. "Sono molto soddisfatto di come il pubblico ha accolto e reagito al programma: si è commosso, si è sorpreso, si è confrontato", ha detto il direttore artistico Pedini. Spettatori sono di nuovo affluiti a Cividale da Paesi come Austria, Slovenia, Ungheria, Olanda e Polonia. Sono state rese note le date del festival 2023: Mittelyoung si terrà dal 18 al 21 maggio, la 32/a edizione di Mittelfest dal 21 al 30 luglio.

(ANSA).