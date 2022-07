Weekend a teatro tra Servillo, Scifoni e Monti

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'"Ifigenia in Tauride" che Jacopo Gassmann dirige da Euripide, con Anna Della Rosa e Ivan Alovisio protagonisti al Pompeii Theatrum Mundi; le "Supplici", sempre da Euripide, con cui Serena Sinigaglia dopo anni torna all'antico a Parma; e poi "Ecuba Regina", grido contro tutte le guerre, con cui Ivana Monti apre la XXV edizione di VeliaTeatro nell'area archeologica di Ascea (SA). E' un inno alle grandi tragedie del teatro classico, il prossimo weekend teatrale, che vede però in scena anche Marco Paolini a Verona con la prima nazionale di "Boomers", nuova edizione dello storico "Bestiario Veneto", vent'anni dopo; Giovanni Scifoni, che dopo tanta tv torna in palcoscenico al festival "Tra Sacro e Sacro Monte" di Varese con il suo "Mani bucate"; e Toni Servillo, mattatore al Festival antico di Veleia, nel sito di Lugagnano Val d'Arda (PC), con "Il fuoco sapiente" dai testi di Giuseppe Montesano. (ANSA).