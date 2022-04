'Come una farfalla che si posa sulla testa' in scena a Roma

Un viaggio alla scoperta dell'amore, il sentimento più umano e più fragile, raccontato attraverso tutti i linguaggi in cui si può esprimere: la prosa, la poesia, la musica e la danza. Tutto questo è "Come una farfalla che si posa sulla testa", spettacolo che andrà in scena il 26, 27 e 28 aprile al teatro Petrolini di Roma, che vede protagonista Giorgio Carosi, diretto da Stefano Antonucci e Gaetano Mosca.

Le facce dell'amore sono tante quanti sono gli amori vissuti durante la vita e tracciano un percorso che via via si snoda e traccia l'esistenza. Nello spettacolo, scritto da Alessandro Capezzuoli, lo spettatore è condotto alla scoperta della parte più inafferrabile, e più desiderata attraverso le vicende del protagonista, Giorgio. Un istrione in grado di recitare, di cantare, di ballare e di rappresentare le vicende sentimentali di ciascuno, prendendosi cura delle passioni, affrontando i dolori, coltivando le speranze e affrontando i rimpianti.

Ad arricchire lo spettacolo le musiche inedite, eseguite dal vivo, da Sandro Chiaretti e Carlo Cannatelli, con inserti della tromba jazz di Federico Alfani e dei passi di tango di Rita Italia.