Addio all'attore francese Michel Bouquet, 'un mostro sacro'

(ANSA) - PARIGI, 13 APR - L'attore Michel Bouquet, monumento del teatro francese, noto per aver interpretato almeno 800 volte 'Il Re Muore' di Eugène Ionesco e due volte Premio César per le sue interpretazioni al cinema, è morto oggi all'età di 96 anni: è quanto annunciato dal suo servizio stampa alla France Presse.

"Michel Bouquet è morto oggi a fine mattinata in un ospedale parigino", precisano le fonti. In un tweet, il presidente Emmanuel Macron rende omaggio all'attore scomparso. "Per sette decenni, Michel Bouquet ha portato il teatro e il cinema ai più alti livelli di incandescenza e di verità, mostrando l'uomo in tutte le sue contraddizioni, con una intensità che scuoteva i teatri e bucava lo schermo. Un mostro sacro ci ha lasciati oggi".

Michel Bouquet era nato a Parigi il 6 novembre 1925. Lo stesso Macron, che oggi pubblica una foto in sua compagnia, lo decorò con la gran croce della Legion d'Onore il 14 luglio 2018, giorno della Festa Nazionale francese. (ANSA).