Kiev ai ballerini ucraini, non portate in scena Cajkovskij

Il corpo di ballo ucraino ha cancellato lo spettacolo del "Lago dei Cigni" in programma stasera al Teatro comunale di Lonigo (Vicenza), in quanto il compositore è il russo Pëtr Il'ič Čajkovskij. Una decisione - si legge nel sito del Comune - presa dopo i gravi fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol. Gli artisti sono stati contattati dalla National Opera of Ukraine ed il ministero della Cultura ucraino che ha intimato loro di fermarsi.

Lo spettacolo, a scopo benefico con l'intento di devolvere l'intero incasso a sostegno del popolo ucraino, sarà sostituito con "Giselle", balletto classico-romantico in due atti del 1841.

