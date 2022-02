Teatro: terzo matrimonio per l'attore Ivano Marescotti

(ANSA) - RAVENNA, 18 FEB - L'attore 76enne Ivano Marescotti a primavera sposerà la 48enne ravennate Erika Leonelli, responsabile affari legali di un'azienda della città romagnola.

La cerimonia civile, come lo stesso Marescotti ha confermato al Resto del Carlino, sarà al Comune ravennate di Bagnacavallo, territorio nel quale i due vivranno. La loro storia, come ha spiegato lo stesso Marescotti, era iniziata cinque anni fa: la 48enne era sua allieva al Tam, la scuola di teatro che lui ha fondato a Marina di Ravenna. Per Marescotti si tratta del terzo matrimonio, per Leonelli il primo. Giusto il 10 febbraio scorso l'attore, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, aveva annunciato la decisione di ritirarsi per dedicarsi solo al Tam. (ANSA).