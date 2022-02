Attore controlla Green pass spettatori prima dello spettacolo

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 14 FEB - Protagonista sul palco del teatro degli Illuminati di Città di Castello, l'attore Enrico Lo Verso ha personalmente controllato il Green pass degli spettatori all'entrata. "La sicurezza deve essere sempre al primo posto se vogliamo recuperare la normalità di una domenica pomeriggio a teatro, la bellezza di condividere emozioni" ha spiegato l'artista. "Anche se può sembrare macchinoso e se dobbiamo avere la pazienza di fare un po' di fila, vale la pena se in cambio avremo la libertà di fare le cose che ci piacciono" ha aggiunto, secondo quanto riporta il Comune tifernate in una nota.

Lo spettacolo fuori abbonamento ha proposto un allestimento pluripremiato e con alle spalle già 400 "tutto esaurito".

Secondo l'assessore alla Cultura del Comune di Città di Castello Michela Botteghi "la proposta è piaciuta". "E' un arricchimento della stagione di prosa e danza - ha aggiunto - che tornerà il 22 febbraio con un classico di Di Filippo e dieci attori in scena. La scelta della domenica pomeriggio mi sembra incentivi la presenza e la riproporremo". (ANSA).