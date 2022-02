Teatro: compagnia polacca porta in scena morte papa Wojtyla

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - - Si intitola proprio "La morte di Giovanni Paolo II" lo spettacolo che viene presentato da alcuni giorni nel Teatr Polski a Poznan. Sotto la regia di Jakub Skrzywanek - sulla base della documentazione medica, dei ricordi dei testimoni diretti e degli articoli di stampa - si ricostruiscono le ultime ore di vita e le sofferenze del papa polacco, la sua morte avvenuta il 2 aprile 2005 alle ore 21.37 nonché le cerimonie tradizionali vaticane intorno al corpo del Pontifex prima delle esequie.

"L'agonia di Papa Wojtyla è stata una delle esperienze più importanti della mia generazione" ha detto il regista, trentenne, intervistato dal periodico Czas Kultury spiegando le ragioni di tale spettacolo realizzato proprio al tempo della pandemia. "Le malattie, le sofferenze, e la morte sono diventate il nostro pane quotidiano; ho scelto di ricordare la scomparsa di questo papa per rendere piu' vicini questi momenti ora spesso vissuti in solitudine", ha detto il regista che ha affidato il ruolo di Wojtyla all'attore Michal Kaleta, 46 anni.

Andrzej Szubski, 60 anni, veste i panni del cardinale Stanislaw Dziwisz, gia' segretario pontificio. Dopo l'imbalsamatura, il trucco e la vestizione del corpo nei paramenti papali , il pubblico viene invitato a passare intorno alla bara. "E' qualcosa di piu' che un teatro" ha scritto il periodico Newsweek nel ricordare come furono vissute dalla Polonia e dal mondo le giornate del 2005. (ANSA).