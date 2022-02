Drusilla Foer da Sanremo al Teatro Celebrazioni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - Archiviato il Festival di Sanremo, Drusilla Foer arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna il 9 febbraio (data già sold out) e il 23 febbraio (nuova data aggiunta per la grande richiesta da parte del pubblico) con 'Eleganzissima - il recital'. Scritto e interpretato da Drusilla Foer (alias l'attore Gianluca Gori), lo spettacolo prosegue il suo viaggio raccontando, in una versione aggiornata, gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Un recital, ricco di musica. Il pubblico si troverà coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, alternando momenti ilari a momenti commoventi. (ANSA).