Ligabue, 'Campovolo alla Reggia di Caserta che fortuna'

>Luciano Ligabue porta Campovolo a Caserta: il megashow che parte da una capienza minima di 32mila persone si farà sabato 6 settembre.

"Campovolo - ha raccontato il rocker incontrando i giornalisti in un piccolo 'Bar Mario' ricreato per l'occasione a Napoli, in via dei Tribunali - è il posto in cui noi riusciamo a celebrare la fortuna di avere avuto dei momenti speciali della nostra carriera. Il privilegio del sottoscritto è quello di scendere sotto casa e trovarsi nel 'posto di lavoro'.

È da sempre stata un'esperienza speciale, accompagnata da una serie di cose che vanno oltre il concerto, che permettono di stare insieme. C'è però un problema, chi abita lontano da noi, si deve smazzare troppo per raggiungerci e quindi abbiamo pensato: perché non spostare tutto? Quindi tutto quello che esattamente c'è a Campovolo ci sarà a Caserta".

"Grazie alle magie di Ferdinando Salzano e alla generosità della Sovrintendenza - ha aggiunto Ligabue - siamo riusciti ad avere questa fortuna insperata di poterlo fare nella Reggia di Caserta. Sapete tutti di che tipo di bellezza stiamo parlando. Quindi io personalmente sono solo felice dell'idea di poter fare anche questa cosa. Esattamente con gli stessi crismi del Campovolo originale, in così tanta bellezza, quindi io sono felice".

"Napoli - ha detto ancora il rocker - è una città che io da sempre vedo in maniera turistica. Napoli resta un mondo a sé. La può scoprire bene soltanto chi ci vive, non attraverso episodi sporadici, come quando vengo io, perché faccio un concerto. Continuo a capirla relativamente questa città, ma lo dico nel bene, nel senso che comunque per me continua a riservare delle sorprese". Tante saranno le iniziative per agevolare il pubblico nel raggiungere la venue. A partire dal 1° aprile 2025, ci sarà la possibilità di prenotare, tramite App, i parcheggi nella zona adiacente alla Reggia di Caserta.

Nunu's Italia trasformerà anche il Ligavillage di Caserta in un autentico mercato alimentare composto da numerosi Foodtruck dal design esclusivo, mettendo in risalto l'eccellenza dei prodotti del territorio. I foodtruck presenti offriranno ai fan una selezione curata di specialità locali, dimostrando come la qualità possa essere garantita anche in un evento di queste dimensioni. Il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni culinarie, trasformando la pausa ristoro in un momento di cultura gastronomica, intrattenimento e divertimento.

Un'attenzione particolare verrà riservata alla sostenibilità ambientale e alle filiere corte, al centro di ogni proposta alimentare, garantendo così un'esperienza culinaria di alto livello che viaggia di pari passo con l'energia della musica live. I biglietti per la nuova data de "La notte di Certe notti" alla Reggia di Caserta (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) saranno disponibili su Ticketone dalle 11 di mercoledì 4 dicembre. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti sono già in prevendita fino alle 9 di martedì 3 dicembre.

