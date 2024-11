Domenica allo stadio di Napoli 'Again', l'inedito di Pino Daniele

Pino Daniele è 'on the road again', come canta nel ritornello dell'inedito 'Again' che domani verrà presentato in anteprima allo stadio Maradona di Napoli, appena prima del calcio di inizio del match Napoli-Roma. Il singolo, che apre le celebrazioni volute dalla famiglia per i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita del cantautore, è accompagnato da un videoclip dove si vede Pino al lavoro nel suo studio.

Il video del brano, che da venerdì 29 novembre sarà in radio e in digitale, si apre con alcune parole pronunciate dal cantautore prima di un concerto a Londra nel 2013, che sembrano parlare direttamente all'oggi, così come questo emozionante inedito, presentato oggi alla stampa a Milano da due dei 5 figli di Pino Daniele, Sara - a capo della promozione di Warner Music - e Alessandro, che dopo aver lavorato a lungo con il padre ne porta avanti l'eredità anche con il Musicante Award.

Quando hanno dovuto scegliere un inedito per aprire le celebrazioni, Sara e Alessandro non hanno avuto dubbi: "suonare in una dimensione intima e acustica era ciò Pino preferiva e 'Again' per lui era pronta così, noi - raccontano - gli abbiamo dato solo una leggera rimasterizzata". Di materiale non pubblicato ce n'è ancora a volontà: "Pino era perennemente in studio, fortunatamente abbiamo tanto materiale, alcune cose pronte, altri demo, poi bisognerà capire cosa pubblicare rispettando l'artista".

Potrebbe essere un'ipotesi persino un duetto virtuale: "alcuni brani si potrebbero prestare per essere interpretati insieme ad amici, ma è prematuro parlarne", mentre è già certo che nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, il 19 marzo, uscirà un docufilm sulla sua carriera diretto da Francesco Lettieri e "accadranno - anticipano i figli - delle cose".

"Non si tratta di ricordare solo una scomparsa, ma una rinascita" sottolineano i fratelli Daniele, spiegando che da marzo saranno vari i progetti pensati per ricordare l'eredità musicale di Pino. E prima ci potrebbe essere un omaggio anche a Sanremo: "Stiamo pensando a tutto - dice Ferdinando Salzano, ad di Friends and Partners e storico amico del cantautore napoletano - Carlo Conti è stato un grande amico di Pino, non abbiamo ancora avuto contatti, ma sarei felice se ci fosse un momento dedicato alla sua carriera e al suo valore, che si sentono sempre di più come riferimento musicale per i giovani artisti".

Intanto prendono il via le celebrazioni nello stadio tanto amato dall'artista, grande tifoso del Napoli: "quando ero piccolo - ricorda Alessandro - venivano sempre a casa Ciro Ferrara e Fernando De Napoli". Domani invece sarà il cantautore, con la sua voce, a riempire 'Again' il Diego Armando Maradona, in un momento di sicura commozione che sarà trasmesso in diretta da Dazn.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA