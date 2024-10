Taylor Swift in testa alle nomination degli Mtv Ema

Taylor Swift guida la classifica delle nomination per i prossimi MTV EMAs 2024, in programma a Manchester il 10 novembre: sette le categorie in cui è presente, tra cui Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter hanno ottenuto cinque nomination ciascuna, concorrendo in categorie come Best Song, Best Video e Best Artist. Seguono da vicino, con quattro candidature ciascuno, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, LISA, oltre ai nuovi candidati Chappell Roan e Tyla, alla loro prima candidatura.



Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors sono in nomination nella categoria Best Italian Act.



Diciannove gli artisti che avranno la possibilità di vincere il loro primo MTV EMA in questa edizione, tra cui: Kehlani e Tinashe nella categoria Best R&B, Disclosure e Fred Again per Best Electronic, Fontaines

D.C. per Best Alternative, The Last Dinner Party per Best New e Jimin dei BTS alla sua prima candidatura da solista nella categoria Best K-Pop.



Durante gli MTV EMAs, anche i migliori talenti emergenti di MTV Push avranno l'opportunità di esibirsi per il titolo nella categoria Best Push, che include Flyana Boss, Laufey, Shaboozey, The Warning, Victoria Monét, oltre a LE SSERAFIM e Teddy Swims, anche loro candidati nella categoria Best New.



Star internazionali provenienti da tutto il mondo si esibiranno anche per la categoria Best Collaboration, con nomination per Lady Gaga e Bruno Mars; Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar; LISA e Rosalía; Peso Pluma e Anitta; Charli XCX e Billie Eilish, e infine Taylor Swift e Post Malone.



Il Co-op Live di Manchester è la sede ufficiale per l'edizione numero trenta degli MTV EMAs, prima volta nella città britannica, che segna anche il ritorno dello show nel Regno Unito.

Al via le votazioni su www.mtvema.com fino alla mezzanotte del 6 novembre, tranne per la categoria Best Video, il cui vincitore sarà scelto da MTV.



Gli MTV EMAs 2024 saranno trasmessi in diretta su MTV in più di 150 paesi. In Italia, l'evento live andrà in onda in lingua originale domenica 10 novembre a partire dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW).



Poi in replica domenica 10 novembre alle 23 su MTV subito dopo il live show.

