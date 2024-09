Morto regista teatrale Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci

Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci, è morto oggi a Roma. Aveva da poco compiuto 95 anni. Qualche giorno fa era stato ricoverato in un ospedale della capitale e proprio ieri era stato trasferito in un hospice.

Giuseppe Beppe Menegatti era nato a Firenze il 6 settembre 1929. Dopo gli esordi come assistente di Luchino Visconti, nella sua lunga carriera ha firmato la regia di opere teatrali e balletti e molti spettacoli della stella mondiale della danza, che aveva sposato nel 1969.



