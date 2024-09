Taylor Swift fa la storia aglii Mtv Awards '24,: è la più premiata in assoluto

Taylor Swift fa storia agli MTV Video Music Awards (Vma) 2024 diventando l'artista più premiata in assoluto nei 40 anni di storia della manifestazione che premia i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi. Con un totale di 30 premi Moonmen (Moonman al singolare) ha superato anche Beyoncé, a quota 26.

La popstar è arriva alla Ubs Arena di Long Island, alle porte di New York, portandosi dietro una valigia carica con 12 candidature. Ha vinto in sette categorie, tra cui, video dell'anno per 'Fortnight' featuring Post Malone e artista dell'anno. Anche in questo caso ha fatto storia come prima performer a vincere in quella categoria per due volte. E' inoltre l'artista che ha vinto cinque volte per la categoria miglior video.

La 40ma edizione dei Vma è stato presentato da Megan Thee Stallion. Tra gli artisti che si sono esibiti, LL Cool J, Eminem, che ha aperto lo show, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, LL Cool J, Camila Cabello, Halsey. Il premio come miglior canzone dell'anno è andato a Sabrina Carpenter per 'Espresso'.



