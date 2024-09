Mtv Video Music Awards, Taylor Swift la più premiata di sempre

La stella Taylor Swift brilla più che mai agli Mtv Video Music Awards (Vma) 2024. La cantautrice ha fatto storia diventando l'artista più premiata in assoluto nei 40 anni di storia della manifestazione che premia i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi. Con un totale di 30 premi Moonmen (Moonman al singolare) ha superato anche Beyoncé, a quota 26.

Swift è arrivata alla Ubs Arena di Long Island, alle porte di New York, portandosi dietro una valigia carica con 12 candidature. Ha vinto in sette categorie, tra cui video dell'anno per 'Fortnight' featuring Post Malone e artista dell'anno. Anche in questo caso ha fatto storia come prima performer a vincere in quella categoria per due volte. È inoltre l'artista che ha vinto cinque volte per la categoria miglior video. Post Malone, invece, aveva undici candidature, ma è risultato vincitore sono nel brano in collaborazione con la Swift.

Nel suo discorso di accettazione ha anche parlato del fidanzato Travis Kelce e lo ha ringraziato per essere stato presente sul set del video musicale a fare il tifo per lei. "Tutto ciò che quell'uomo tocca si trasforma in felicità", ha detto. Poi ha cambiato argomento e si è spostata sulle prossime elezioni presidenziali, invitando i fan al di sopra dei 18 anni a registrarsi per votare. Non ha fatto tuttavia riferimento al suo recente endorsement alla candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris. A fare gli onori di casa della 40/a edizione dei Vma, Megan Thee Stallion. Tra gli artisti che si sono esibiti, LL Cool J, Eminem, che ha aperto lo show, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, LL Cool J, Camila Cabello, Halsey. Tra i presentatori durante la serata anche il frontman dei Måneskin, Damiano David. Con lui sul red carpet c'era anche Victoria De Angelis.

Il premio come miglior canzone dell'anno è andato a Sabrina Carpenter per 'Espresso'. Beyoncé aveva tre candidature, tra cui miglior canzone con 'Texas Hold 'Em', ma non ha portato a casa nessun premio. Katy Perry ha ricevuto il premio alla carriera 'Video Vanguard Award' e si è esibita in un medley di otto canzoni che hanno rappresentato i suoi maggiori successi.

A consegnarle il riconoscimento è stato il compagno, l'attore Orlando Bloom, che l'ha presentata con il suo nome di battesimo, Katheryn Hudson. Eminem aveva otto candidature e ha vinto due premi per 'Houdini', miglior hip-hop e miglior effetti speciali.

Nella sua carriera ha vinto 14 volte superando quindi il record di vittorie come artista maschile solista. Record anche per Anitta, con tre premi ha raggiunto il maggior numero di Vittore 'Best Latin'. La serata è stata trasmessa in Italia su canale Sky 131 e in streaming su Now, dal 15 settembre lo show sarà disponibile su Paramount+.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA