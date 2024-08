Nuovo biopic musicale a Hollywood, è il turno di Boy George

Hollywood adora i biopic sui musicisti. Bob Marley, Amy Winehouse, Cyndi Lauper, The Beach Boys, Michael Jackson e Bob Dylan: sono solo gli ultimi protagonisti di un genere che sembra diventato la gallina dalle uova d'oro dell'industria cinematografica. Bisogna ora aggiungere alla lista George Alan O'Dowd, meglio conosciuto come Boy George. Secondo quanto riportato da Deadline, J.C. Lee è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura di un film sulla vita dell'ex frontman dei Culture Club.



È stata la casa di produzione TriStar Pictures, che fa parte del colosso Sony, ad affidare l'incarico allo scrittore che sta dietro a 'How to get away with murder' prodotta da Shonda Rhimes per Abc e a 'The Morning show' per Apple TV+. Per scrivere il suo copione, Lee potrà basarsi sulle tre autobiografie pubblicate dal musicista inglese, Take It Like A Man, Straight e Karma. Boy George sarà produttore esecutivo del progetto, prodotto anche da Cathy Schulman (premio Oscar per The Hours nel 2002), dal suo manager Paul Kemsley, da Jeremy M. Rosen e Kevin King Templeton, e dalla casa discografica Primary Wave Music, che ha i diritti sulla musica dei Culture Club.



La band ottenne sette singoli nella Top 10 del Regno Unito e nove singoli nella Top 10 degli Stati Uniti, inclusi Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me. Con il suo stile unico, ispirato a figure come David Bowie, George è un'icona globale, rimasta la pop star più colorata e vivace nella storia britannica, con oltre 100 milioni di singoli e oltre 50 milioni di album venduti dagli anni '80 in poi. Vincitore di un solo Grammy, continua a fare sold out nelle sue tournee mondiali e ad appassionare i fan con serie televisive, un nuovo album e una recente partecipazione a Broadway come protagonista di Moulin Rouge! The Musical.

I film sulle vite dei cantanti sembrano un investimento piuttosto sicuro dalle parti di Hollywood. Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, tra i primi ad aprire le danze di questa specifica biopic mania nel 2018, ha incassato 911 milioni di dollari a livello globale e l'Oscar a Rami Malek per la sua interpretazione di Freddie Mercury. La sorpresa di inizio 2024 è stata Bob Marley: One Love, che ha superato tutte le aspettative con 181 milioni di dollari nel mondo. Uno dei film più attesi del prossimo anno è Michael, con Jaafar Jackson nei panni di suo zio, il Re del pop, e Antoine Fuqua dietro la macchina da presa.

Il set più paparazzato del momento è quello di A Complete Unknown, su cui Timothée Chalamet diventa Bob Dylan.



