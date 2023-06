Thirty Seconds to Mars, esce il nuovo brano Life is Beautiful

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - I Thirty Seconds to Mars pubblicano sulle piattaforme digitali il nuovo brano Life is Beautiful, nuovo estratto dal disco It's The End of The World But It's a Beautiful Day, in uscita il 15 settembre.

Life Is Beautiful è un ritorno al sound rock da stadio della band che ha registrato sold out in tutto il mondo nelle arene.

Un brano sul trionfare nonostante le avversità e trovare speranza e bellezza anche nelle sue forme più semplici.

"Come artista, spero di creare musica che connetta le persone nel profondo e il nostro nuovo album, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, è una prova di ciò che sto cercando di fare. Life is Beautiful è una canzone che esamina la bellezza e la fragilità della vita, che ci ricorda di abbracciare i momenti fugaci e trovare conforto in questo viaggio imprevedibile. Spero che questa canzone accenda una scintilla nell'ascoltatore, in modo da ricordargli che in mezzo al caos e alle prove a cui il mondo ci sottopone, c'è sempre un barlume di speranza e la bellezza può essere trovata", racconta il frontman Jared Leto, noto anche per le sue doti da attore.

It's The End of The World But It's A Beautiful Day è il sesto album in studio del gruppo e la prima dopo 5 anni (l'ultimo loro album è stato America nel 2018).

I Thirty Seconds To Mars si esibiranno in festival celebri come il Lollapalooza ad agosto e al già sold out When We Were Young Festival di Las Vegas in ottobre. (ANSA).