L'università Bicocca celebra 25 anni con Coma Cose e Gualazzi

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - L' università di Milano Bicocca celebra i suoi 25 anni con una settimana di eventi musicali dedicati alla città, dal pop al jazz fino alla musica classica.

Ad aprire il compleanno dell'ateneo saranno il 12 giugno i Coma Cose: il duo musicale indie-pop incontrerà gli studenti nell'aula magna per un viaggio alla scoperta del loro percorso artistico e un'esibizione sulle note di alcuni dei brani che li hanno resi celebri. Il pomeriggio proseguirà con uno show di break dance in piazza dell'Ateneo Nuovo: protagonista il team di ballerini della B-Students Academy capitanato da Alessandra Chillemi, tre volte campionessa italiana di breaking e studentessa della Bicocca.

Il 13 giugno al via la seconda edizione del Bicocca Music Festival, la manifestazione dedicata alla musica promossa dall'ateneo. A inaugurare la kermesse, il cantautore e pianista Raphael Gualazzi che dialogherà con gli studenti e si esibirà in alcuni dei suoi brani più famosi. Il 15 giugno, la street music si sposterà al Bicocca Village e alla fermata della metropolitana M5 di Bicocca, mentre la sera l'Orchestra dell'Università di Milano-Bicocca, diretta da Yakov Zats, eseguirà il Concerto per violoncello e orchestra op. 129 di Robert Schumann e la Sinfonia n. 7 op. 92 di Ludwig van Beethoven. Al violoncello, per il primo brano in scaletta, Denis Shapovalov. (ANSA).